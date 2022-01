Carabinieri di Cosenza: bilancio di fine anno dell’Arma, 365 giorni in numeri

Nel 2021 i Carabinieri di Cosenza hanno mutato pelle: 8 Compagnie ed un Reparto Territoriale che unitamente al Nucleo Investigativo di Comando Provinciale, sono andati a costituire un nuovo assetto territoriale determinato dall’apertura del nuovo Reparto Territoriale di Corigliano Rossano e dall’elevazione a Compagnia della già esistente Tenenza di Cassano all’Ionio, manovra resa necessaria per costituire un nuovo e più performante argine alla criminalità organizzata e comune dell’area Ionica, che anche nell’ultimo anno ha segnato un’evoluzione.

La proiezione giornaliera sul territorio è stata costantemente elevata: nell’anno sono stati garantiti – in 252.605 ore di lavoro che hanno coinvolto 145.310 militari – 54.105 servizi preventivi suddivisi tra pattuglie e perlustrazioni: una media di circa 150 servizi giornalieri che hanno consentito ai Reparti dell’Arma cosentina di sottoporre a controllo 186.341 persone, 143.235 veicoli e 105.639 documenti.

ANDAMENTO DEI REATI

L’andamento dei reati nel territorio registra, ad invarianza del numero degli omicidi dolosi/femminicidi, un sostanziale ulteriore decremento rispetto all’anno precedente in ordine agli omicidi colposi, ai reati predatori, alle lesioni dolose ed alle minacce.

In ordine agli attentati dinamitardi ed a quelli incendiari si è registrato un sensibile decremento dei primi a fronte di un significativo incremento dei secondi.

REATO ANNO 2020 ANNO 2021 ANDAMENTO % Omicidi 4 4 0 % Omicidi colposi 35 25 -28.6% Estorsioni 88 79 -10.2% Usura 1 2 +100% Rapine 74 70 – 5.4 % Attentati dinamitardi 5 3 – 40 % Attentati incendiari 171 200 +17 % Lesioni dolose 601 586 -2.5 Minacce 1045 980 -6.2 Furti 3982 3615 -9.2 Furti in abitazione 656 469 -28.5% Furti su auto in sosta 280 218 -22.1%

Focus narcotraffico

Importanti riscontri all’attività di contrasto al narcotraffico ed alla produzione di sostanza stupefacente sono stati ottenuti dai Reparti di ogni livello ordinativo, spesso sostenuti nella lotta anticrimine dai Cacciatori di Calabria nelle attività di individuazione delle piantagioni di canapa indiana. Nel corso dell’anno sono stati rinvenuti e sequestrati:

4460 grammi di cocaina;

grammi di cocaina; 300 grammi di eroina;

grammi di eroina; 5 grammi di oppio;

grammi di oppio; 989 grammi di hashish;

grammi di hashish; 109463 grammi di marijuana;

grammi di marijuana; 2501 piante di cannabis indiana,

mentre

300 sono le persone tratte in arresto o denunciate a p.l.;

sono le persone tratte in arresto o denunciate a p.l.; 415 sono i soggetti segnalati alla Prefettura quali assuntori.

Focus violenza di genere

Incessante l’azione di contrasto al particolare fenomeno della violenza di genere: dall’inizio dell’anno sono state tratte in arresto 46 persone di cui 1 per omicidio, 31 per maltrattamenti in famiglia, 2 per lesioni personali, 1 per violenza sessuale aggravata, 4 per atti sessuali con minori, 6 per stalking ed 1 per diffusione illecita di video sessualmente espliciti. Le denunce, per le medesime fattispecie di reato ammontano a 349. Il dato testimonia, da un lato, la gravità emergenziale del fenomeno, dall’altra, la determinata e risoluta attenzione dell’Arma al contrasto verso un’odiosa forma di violenza e la pari crescente sensibilità ad ogni forma di prevenzione e vicinanza alle vittime.

Focus Armi, munizioni ed esplosivi

Nel corso dell’intero anno 2021 l’Arma dei carabinieri ha continuato ad operare con energica determinazione al contrasto della diffusione delle armi da fuoco, del munizionamento e degli esplosivi illegalmente detenuti: nel periodo sono state sequestrate 116 armi da fuoco (pistole e fucili), 2818 munizioni e 2 chili di esplosivo perché detenuti illegalmente. In tal senso 8 persone sono state arrestate e 91 denunciate a piede libero.

Le misure di prevenzione

Se l’andamento complessivo dell’attività di contrasto alla criminalità registra un trend positivo in relazione anche alla diminuzione dei reati, appare comunque significativa l’azione propositiva dell’Arma sul fronte delle misure di prevenzione e dei controlli sulle persone libere vigilate o controllate e sui detenuti semiliberi

TIPOLOGIA avvisi orali – proposti 84 avvisi orali – accolti 62 sorveglianza speciale di P.S.- proposte 46 sorveglianza speciale di P.S.- accolte 6 liberi vigilati 344 liberi controllati 62 detenuti semiliberi 252

CULTURA DELLA LEGALITÀ

L’incidenza dell’attuale Pandemia ha di fatto compresso gli interventi dell’Arma dei Carabinieri a sostegno della Cultura della legalità in favore degli studenti delle Scuole Medie e Superiori della provincia. Nel corso dell’anno sono state organizzati cicli di conferenze presso gli istituti scolastici della provincia cui hanno partecipato circa 1700 studenti. Inoltre in occasione della ricorrenza del 4 novembre, Festa delle Forze armate, alcune caserme, tra cui la “Paolo Grippo” sede della Stazione Carabinieri di Cosenza Centro, e le sedi delle Compagnie Carabinieri di Castrovillari, San Marco Argentano e Paola hanno consentito l’accesso ad alcune rappresentanze di studenti. Anche nell’anno in corso sono state attivate iniziative mediatiche finalizzate, in prossimità delle festività natalizie, a fornire a tutti i cittadini uno strumento conoscitivo e preventivo per il maneggio degli artifizi pirotecnici a cura di personale specializzato artificiere/antisabotaggio. Sono state divulgate notizie sulle diverse tipologie e classificazione degli artifici pirotecnici, sulla loro pericolosità e sulle imprevedibili conseguenze del loro incauto maneggio.

SICUREZZA STRADALE

Durante i controlli alla circolazione stradale, sono state elevate 7141 contravvenzioni al c.d.s., di cui 150 per guida in stato di ebbrezza (1 tratto in arresto per omicidio colposo) e 43 per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. I sinistri provocati a seguito di guida in stato di ebbrezza sono 38, mentre quelli sotto l’effetto delle sostanze stupefacenti sono 13 Per omissione di soccorso è stata arrestata una persona.

ORDINE PUBBLICO

Sono stati effettuati 4752 servizi di Ordine Pubblico (O.P.) ed impiegati 7953 militari, nel corso dei quali:

1 persona è stata deferita alla competente A.G. per interruzione di pubblico servizio; 1 persona è stata deferita all’A.G. nel corso di manifestazioni sportive per motivi di O.P.; 1 persona è stata resa destinataria di proposta di D.A.S.P.O.

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Dall’inizio dell’anno, al numero di emergenza 112 del Comando Provinciale di Cosenza sono pervenute 324.251 richieste telefoniche, con una media di quasi 900 chiamate al giorno. Grande impatto sulle attività complessivamente svolte dalle Centrali Operative dell’Arma hanno avuto anche le limitazioni imposte dai provvedimenti governativi: sono state gestite ben 74.217 telefonate per richieste di informazioni sulle prescrizioni previste dai D.P.C.M. per il contenimento della pandemia in atto. 7.914 gli interventi coordinati dalle Centrali Operative, di cui 1.354 (quasi 4 al giorno) riguardanti liti in famiglia.

PRINCIPALI OPERAZIONI DI SERVIZIO