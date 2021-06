Tutto pronto per l’ edizione “CONTACT TRAINING DANCE” 2021/2022

Il 28 giugno prossimo si accendono i riflettori sull’edizione 2021/2022 di CONTANCT TRAINING promosso dall ASD Ballet Studio School di Belvedere m. Mo diretta da Maria Marino. Ad aprire la Kermesse I maestri LUCIANO CANNITO (Dir.re Artistico dell’Art Village di Roma e della ROMA CITY BALLET COMPANY.

-FABRIZIO MONTEVERDE Coreografo del BALLETTO DI ROMA

-ALESSANDRO GROSSI, Coreografo e Docente laureato presso AND di Roma

-MILENA MARLETTA

Docente e Coreografa laureata presso AND di Roma.

Il corso di Formazione CONTACT TRAINING è un appuntamento ormai consolidato, finalizzato a valorizzare, l’arte della danza con l’ obbiettivo di accrescere il bagaglio tecnico con informazioni pratico-teoriche dei giovani allievi partecipanti, anche da fuori regione. Eccellente la parte teorica curata nella scorsa edizione dai Dottori:

-Dott.ssa ANNA TOTO Specialista in Psicologia e Psicoterapia

-Dott.ssa MARIA MASSIMILLA Biologa e Nutrizionista

-Dott.re SALVATORE BELMONTE specialista in Ortopedia e Traumatologia.

Madrina di una delle edizioni nel 2014 l’indimenticabile e Grande

ETOILE CARLA FRACCI.Il cartellone dei Docenti e i Maestri Ospiti è in continuo aggiornamento. Nelle passate edizioni ha visto la Presenza di Docenti Nazionali e Internazionali:

L’Etoile Raffaele Paganini, , Steve Lachance, Luciano Mattia Cannito,Anbeta Toromani, Marco Sellati, Bill Goodson, Garrison Rochelle, Alessandra Celentano, Laura Comi (Direttrice Teatro dell’Opera di Roma), Margherita Parrilla (Già Direttrice dell’Accademia Nazionale di Roma), Laura Martorana, Dino Verga, Joseph Fontano, Elena Viti(Docenti dell Accademia Nazionale di Danza di Roma), Alessandro Grossi(Docente dplomato all AND di Roma) Amilcar Moret Gonzales (Primo ballerino della Compagnia Bayerische Staatsballet, Zurigo Ballet, Hamburg Ballet e Ballerino Professionista di “Amici”), Ofelia Gonzales(Insegnante e Coreografa del Teatro Dell Opera di Roma),Luca Lago, Santo Giuliano maestro coreografo e Ballerino professionista di Amici e tanti altri.