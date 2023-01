Influencer su You Tube grazie alle ricette di cucina calabrese: la storia di Gianluca, star da 37 mln di visualizzazioni

Quando il 4 aprile del 2008 Gianluca Donato si è iscritto alla piattaforma YouTube, probabilmente non aveva idea che un giorno, non troppo lontano, quella sua passione per la cucina si sarebbe trasformata in un lavoro a tempio pieno e che lui sarebbe diventato un “influencer” di prim’ordine. Invece, quindici anni e 37milioni di visualizzazioni dopo, il 44enne di Santa Maria del Cedro continua la sua ascesa in rete e, ad oggi, può contare ben 211mila iscritti al suo canale, a cui ha dato un nome che racchiude una lunghissima storia di successo: Sfizi di Calabria. (continua a leggere la storia su LaC News24 e Cosenza Channel, clicca qui e qui).

