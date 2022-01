Pizzo per lavorare, nuova segnalazione: «Ho denunciato all’Ispettorato ma ad oggi nulla è cambiato»

«Pago il pizzo per lavorare, devo restituire quasi metà dello stipendio indicato in busta paga. Mi sento male nei confronti della mia famiglia, la notte non riesco a dormire». Così ci aveva detto un uomo, in preda alla disperazione, soltanto qualche giorno fa e questa sua denuncia è riuscita a squarciare un velo sul mondo del lavoro, in questo caso quello della Riviera di Cedri. Dopo la pubblicazione dell’articolo, sui social sono piovuti una valanga di commenti, (continua a leggere l’articolo su LaC News24, clicca qui).

Fonte: https://www.lacnews24.it/economia-e-lavoro/pizzo-per-lavorare-nuova-segnalazione-ho-denunciato-all-ispettorato-ma-ad-oggi-nulla-e-cambiato_148444/?fbclid=IwAR39JEN31erHjtwnu3hJ8bCzAm2C7851ItAOMpKyhLsULfmHOhjFVAJdHDY