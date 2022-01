Sono ore di apprensione per la città di Scalea e per l’intero comprensorio altotirrenico. Un uomo di 72 anni, Luigi Pacello, è scomparso questa mattina dalla città di Torre Talao, dove si era recato in mattinata con la moglie per sbrigare alcune faccende negli uffici postali. (continua a leggere l’articolo su Cosenza Channel, clicca qui).

Fonte: https://www.cosenzachannel.it/2022/01/07/scalea-uomo-scomparso/