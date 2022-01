Covid nell’Alto Tirreno, intere famiglie “sequestrate” in casa: ecco cosa sta succedendo

Tante le persone finite in quarantena che da giorni sono senza aiuto né risposte ai loro dubbi. E dall'Usca di Scalea confermano: «È vero, non riusciamo a rispondere a tutti»

Chiamarlo “caos” è un eufemismo, eppure non troviamo un altro termine per descrivere quello che sta accadendo nella zona dell’alto Tirreno cosentino in termini di tamponi e quarantene. «Aiutateci, siamo reclusi in casa con bambini piccoli e nessuno sa dirci niente, siamo disperati» (continua a leggere l’articolo su Cosenza Channel, clicca qui).

Fonte: https://www.cosenzachannel.it/2022/01/08/covid-nellalto-tirreno-intere-famiglie-sequestrate-in-casa-ecco-cosa-sta-succedendo/?fbclid=IwAR0sJvk3Molc_2ktM46zCKQjNAYiSXiaAriT8GXu_RVLo0nZCgnfZ5TbJ3o