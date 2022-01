La disperazione di un operaio calabrese: «Pago il pizzo per lavorare, ogni mese restituisco ai capi metà stipendio»

La testimonianza di un padre di famiglia: «Il lavoro in questa terra è quasi sempre sinonimo di sfruttamento. Eppure a volte penso di essere pure fortunato, molti miei coetanei con la crisi sono finiti in mezzo alla strada»

Salvatore non è più un ragazzino e dopo una vita passata a lavorare in nero, ha finalmente trovato un’azienda che gli garantisce una regolare assunzione e un contratto a tempo indeterminato. Oro colato, di questi tempi, soprattutto in quella valle di lacrime che è la Riviera dei Cedri, lavorativamente parlando. Ma la sua gioia è durata fino a quando ha scoperto che la cifra riportata in busta paga è, a dire il vero, è solo un’illusione. (continua a leggere l’articolo su LaC News24, clicca qui).

Fonte: https://www.lacnews24.it/economia-e-lavoro/la-disperazione-di-un-operaio-calabrese-pago-il-pizzo-per-lavorare-ogni-mese-restituisco-ai-capi-meta-stipendio_148319/?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1AU-vP9L1AuKjjia69lYCdR6iue39xuQ0o8qDujPDGHIyWOanTeJ_AoGw#Echobox=1641295271