Miss Italia Calabria continua: il 27 luglio con l’elezione di Miss Città di Roggiano Gravina

La CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, agenzia esclusivista per il

concorso di bellezza più importante d’Italia al suo settimo anno consecutivo, prosegue il

suo percorso itinerante con l’elezione di Miss Città di Roggiano Gravina nel suggestivo

Parco Nicolas Green, il 27 luglio 2021, alle ore 21:30. “Desideriamo ringraziare

l’amministrazione comunale,” – dichiarano gli agenti regionali – “per averci scelto e dato

fiducia con l’organizzazione della manifestazione. Dopo questo anno e mezzo di lockdown

siamo veramente felici di continuare per noi, per tutti i nostri collaboratori e per le

tantissime aspiranti Miss che hanno deciso di partecipare a questa edizione”.

L’evento sarà condotto da Andrea De Iacovo e Linda Suriano, arricchito dalle coreografie del corpo di ballo di Lia Molinaro, dall’esibizione di artisti e talenti calabresi, e dal tema di

sensibilizzazione sociale scelto quest’anno #ilgiornnodopo. Dopo l’elezione di Miss Città di

Stefanaconi, sarà la città del letterato, scrittore e accademico Stefano Paladino ad ospitare

l’evento, dove sarà eletta Miss Città di Roggiano Gravina. Secondo fonti ufficiali il nome

antico della città sarebbe stato Vergae, vale a dire “gente che abita in un borgo fortificato”.

Ma per acquisire la dicitura attuale ci sarebbe voluto il 1864, quando l’allora sindaco

Federico Balano volle onorare la memoria dell’illustre cittadino Gian Vincenzo Gravina,

famoso giurista e membro fondatore dell’Arcadia. È una città ricca di storia e cultura, che

possiede un centro storico del tutto particolare poiché, non in linea con l’architettura del

restante territorio urbano, entrandoci si ha la sensazione di tornare nei fasti del Medioevo.

Tra i suoi fiori all’occhiello, infatti, la celebre Torre dell’orologio. Il concorso, come ogni

volta, conferma la sua cura e attenzione alle ricchezze che il territorio della Calabria offre,

regalando in questa occasione al pubblico una emozionante serata tra l’antico e il

contemporaneo. La kermesse andrà in onda, in diretta, sulla pagina Facebook ufficiale di

Miss Italia Calabria.