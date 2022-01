«Caro Commissario, sarebbe necessario potenziare la struttura di personale non solo per i tamponi, anche per le vaccinazioni in tutti i comuni con l’intervento dell’esercito sanitario e del personale». Lo scrive il sindaco di Verbicaro, Francesco Silvestri, al commissario straordinario dell’Asp di Cosenza Vincenzo La Regina (continua a leggere su Cosenza Channel, clicca qui).

Fonte: https://www.cosenzachannel.it/2022/01/10/verbicaro-tamponi/