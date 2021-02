Terme Luigiane, l’assessore Orsomarso promette sostegno e finanziamenti

L’ASSESSORE ORSOMARSO PUNTA AL RILANCIO DEL TERMALISMO: “DALLA REGIONE SOSTEGNO E FINANZIAMENTI”. I SINDACI DI ACQUAPPESA E GUARDIA PIEMONTESE: “PROSEGUIAMO VERSO LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER IL NUOVO GESTORE”

È sulla necessità di far risplendere le Terme Luigiane, partendo dal potenziamento dei servizi e dall’ammodernamento del compendio, che si è incentrato l’incontro di ieri mattina, svoltosi presso il centro congressi di Acquappesa, tra i sindaci di Acquappesa e di Guardia Piemontese, Francesco Tripicchio e Vincenzo Rocchetti, e l’assessore regionale al lavoro, sviluppo economico, attività produttive e turismo, Fausto Orsomarso.

Un confronto schietto, sereno ed abbastanza pacato, al quale hanno preso parte alcuni lavoratori della Sateca, la società che, attualmente, ha in concessione i servizi termali. I due primi cittadini, hanno illustrato ad Orsomarso quello che è lo stato attuale dell’iter di redazione del nuovo bando di concessione e ciò che sono stati i passaggi consumati in questi mesi.

Dal canto suo, l’assessore regionale ha ribadito la massima attenzione per il compendio e per il termalismo calabrese, annunciando la possibilità di finanziare una serie di opere pubbliche. “Non sono qui per fare una passerella elettorale. Mi sono sempre occupato della questione dei lavoratori, ma non mi faccio tirare dalla giacchetta, da nessuno. È comunque chiaro, che, in questa fase delicata, servano toni istituzionali e rispetto tra le parti, oltre alla necessità di pubblicare il nuovo bando di concessione, che per legge non può più essere rimandato” – sono state le parole di Fausto Orsomarso.

Da parte loro, invece, i sindaci Tripicchio e Rocchetti hanno affermato: “L’incontro con l’assessore regionale Fausto Orsomarso, ha offerto importantissimi argomenti di confronto e di riflessione, con alla base un unico comune denominatore: il rilancio delle Terme Luigiane. Abbiamo parlato del potenziamento dell’offerta turistica e dei servizi e della visione, che si deve dare ad un bene comune di questa portata, che ha innumerevoli potenzialità. Di fatto, per le Terme Luigiane, si apre una nuova era ed urge concludere la redazione del bando per la nuova concessione. A tal proposito, abbiamo ribadito la necessità di terminare la restituzione dei beni di nostra proprietà”.

Sempre i sindaci Tripicchio e Rocchetti, confrontandosi con alcuni lavoratori di Sa.Te.Ca. intervenuti all’incontro, si sono soffermati su alcuni concetti, rispetto alle ultime polemiche sorte: “L’eventuale contratto di riassegnazione dei beni strettamente necessari alla prosecuzione delle attività termali, deve avere, necessariamente e per legge (codice degli appalti), una scadenza, che, nello specifico, non può andare oltre l’anno 2021. Abbiamo inoltre garantito – alla Sa.Te.Ca. – la possibilità di concludere la stagione termale, anche nel caso in cui dovesse esserci un nuovo concessionario entro l’estate.

Infine, gioia e soddisfazione sono state espresse per la “volontà, da parte della Regione Calabria, di sostenere, il termalismo calabrese, attraverso una serie di finanziamenti e di azioni mirate. Toccherà, ora, a noi Comuni, individuare le opere ed i progetti da far finanziare”.