Santa Maria del Cedro, per la postazione 118 a Marcellina 190 interventi in un mese e mezzo

Ben 190 interventi, di cui 83 eseguiti in codice rosso. Sono questi i numeri della postazione mobile del 118 che da un mese e mezzo staziona a Marcellina, frazione di Santa Maria del Cedro, nel piazzale di Casa di Laos. Lo rende noto il consigliere comunale Mauro Limongi, che per il secondo anno consecutivo ha chiesto e ottenuto il presidio fisso «grazie alla sinergia con l’Asp di Cosenza – afferma – e all’amministrazione di cui mi onoro di far parte».

Sono numeri importanti, per niente scontati, soprattutto in un territorio martoriato da anni di taglia alla sanità. «Sono soddisfatto – dice ancora Limongi – e sono grato ai sanitari che nonostante la pandemia in corso combattono senza sosta per garantire le cure ai cittadini».

Un risultato, quello registrato quest’anno, che spinge il consigliere di Santa Maria del Cedro a lanciare un appello ai colleghi del comprensorio: «Abbiamo bisogno di buona sanità in Calabria e allora noi dovremmo provare a fare rete, provare ad offrire tutti gli strumenti e tutte le soluzioni possibili per riportare la sanità a livelli accettabili, è necessario avere i presidi del 118 nei vari territori 365 giorni all’anno, soprattutto dopo le drammatiche chiusure dei nostri ospedali e lo smantellamento di quelli esistenti». Poi conclude: «Solo insieme possiamo farcela e mi piacerebbe che per la politica la salute dei cittadini diventasse la priorità, magari attraverso un progetto concreto da sviluppare nei territori».