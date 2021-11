Callipo: finanziate due borse di studio con l’Università della Calabria

Fino al 30 novembre gli studenti del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche possono aderire al bando per il finanziamento di due borse di studio per tesi in diritto del lavoro, diritto sindacale, diritto della previdenza sociale

Callipo sostiene il merito e l’impegno dei giovani studenti calabresi finanziando due borse di studio con l’Università della Calabria. Gli allievi iscritti ai corsi di laurea del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche, che abbiano completato almeno il terzo anno di corso, possono partecipare al bando per accedere alle due borse di studio per tesi da svolgere in diritto del lavoro, diritto sindacale, diritto della previdenza sociale.

Le due borse di studio avranno una durata di 3 mesi per un valore complessivo di 7.200€. Una collaborazione tra mondo aziendale e universitario che assume una valenza scientifica avendo come obiettivo lo studio dell’evoluzione normativa in materia giuslavoristica e le trasformazioni in atto dal punto di vista di relazioni sindacali, delle procedure e degli adempimenti previdenziali e l’impatto sulle scelte imprenditoriali.

“La convenzione con l’Unical è nata dal duplice obiettivo di premiare i giovani meritevoli e, allo stesso tempo, avvicinare il mondo delle aziende a quello della ricerca universitaria, creando una sinergia virtuosa fondata sulla valorizzazione del capitale umano di qualità”, dichiara Pippo Callipo – Amministratore Unico della Giacinto Callipo Conserve Alimentari. “Siamo convinti che l’investimento in formazione da parte delle aziende sia una leva strategica per trattenere i giovani talenti nella nostra terra, formando figure professionali competenti, in grado di generare sviluppo per il territorio e per il mondo imprenditoriale”.

“L’Unical e il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche collaborano da tempo con il Gruppo Callipo, da sempre attento alla formazione dei giovani calabresi, e hanno colto con entusiasmo la possibilità di costruire percorsi che coniugano studio e ricerca con l’esperienza pratica in azienda: la continua evoluzione della disciplina lavoristica e previdenziale impone una certa proattività e per i giovani studenti del Discag sarà di grande aiuto poter frequentare un contesto dinamico e avvantaggiarsi dell’esperienza e della competenza del Presidente Callipo e dei suoi collaboratori, in un’ottica di crescita comune”, dichiara il Prof. Alfio Cariola, Direttore del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche.

Le candidature al bando, da presentare entro il 30 novembre 2021, saranno valutate da una commissione interna all’Università che definirà la graduatoria di assegnazione delle due borse di studio. Il bando e le modalità di partecipazione sono disponibili all’indirizzo https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_8097_874_1.html