Metti la cultura a cena, Ali sul Mediterraneo riparte con la Cena d’Autore

Riparte il Premio Internazionale “Ali sul Mediterraneo” Libri & Cultura Festival con l’autunnale ed esclusiva Cena d’Autore tra ricerca e convivialità, già tutto “Sold Out”, posti esauriti per un originale e attesissimo evento che mette al centro la profonda valorizzazione culturale iniziata ormai da 9 edizioni. Un viaggio, questa volta, tra le eccellenze editoriali, musicali e territoriali capaci di dare nuova linfa all’intera regione, il tutto per un Sud Italia più forte capace di dialogare con se stesso e con le migliore realtà internazionale. Dopo il grande successo del Gran Galà estivo di luglio, la Commissione scientifico-culturale presenta una nuova cerimonia di consegna del premio in una nuova location Curinghese sede del famoso millenario platano orientale. Qui si esalteranno i sapori e la cultura, una sorta di affascinante vetrina che parte dalla enogastronomia e ingloba libri , luoghi e musica d’autore. Una serata speciale degna delle migliori città europee dove istituzioni, associazionismo, scuole, artisti, giornalismo e operatori culturali si incontrano per premiare e parlare dello stato attuale della cultura ma dentro un contenitore di gioia culturale. .

Presente alla serata la scrittrice Silvia Camerino ultima vincitrice del Premio “Ali sul Mediterraneo” . Sotto i riflettori la scrittrice emergente Graziella Ferrise con il suo ultimo lavoro “Le Stelle Salenti”, lo scrittore Nicola Medaglia con i suoi lavori tra storia, religione e filosofia con il suo ultimo lavoro “Il Profeta e il Messia” che riceverà il premio alla carriera. Tra i premiati della serata ci sarà il talentuoso compositore e chitarrista Daniele Fabio e la Città di Tropea simbolo di eccellenza nel mondo. Presenti operatori e amministrazione tropeana che ritireranno il premio ed interverranno su turismo e cultura.

Molto soddisfatti gli organizzatori a partire dal lungimirante Presidente Bruno Giuliano che sottolinea l’importanza di andare oltre i “Campanilismi” per una visione di insieme mettendo il territorio Calabria al passo con le iniziative culturali di livello internazionale.

“L’esperienza della Cena d’autore si sposa perfettamente con la mission della kermesse in un contesto di gioia ed estro culinario tutto per esaltare arte e cultura, piattaforma fondamentale per una Calabria più forte” come sottolinea l’instancabile stilista Cristina Medaglia Direttrice Artistica di Ali sul Mediterraneo.

“Una tappa che diventa l’inizio dei lavori di Ali sul Mediterraneo ‘9 edizione, una serata dove l’amore autentico per la Calabria è trainata da una locomotiva di valorizzazione in una terra dalle infinite potenzialità da far emergere con maggior vigore” , come ci racconta il dinamico coordinatore di Ali sul Mediterraneo Nico Serratore’’. Il tutto per mettere in contatto il meglio di questa regione attraverso gli “affermati”, stimolo per le nuove generazioni che aspettano modelli, risposte, suggerimenti e prospettive future nella nostra meravigliosa Calabria.

Tra gli illustr ospiti : il direttore della Caritas Don Fabio Stanizzo, il Consigliere Regionale e sindaco di Soverato Ernesto Alecchi, il presidente di Legambiente Gianni Arena, il sindaco di Curinga Vincenzo Serrao, il sindaco di San Pietro a Maida Domenico Giampà con l’assessore alla cultura Loretta Azzarito e il Presidente del consiglio comunale Domenico Pallaria che interverranno con i nuovi premiati Ali sul Mediterraneo ( simboli di impegno, esempio e “ponte” per le nuove generazioni) .

Durante la serata: reading e arte con il maestro Bruno Catanzaro e la stilista Cristina Medaglia e tante altre sorprese culturali presentate dai commissari Tommaso Colloca e Stefania Rotella.