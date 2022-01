Il bollettino di guerra dell’Ospedale di Cetraro: chiuso anche il reparto di Urologia

La denuncia di Aieta: «Se ci avessero ascoltati più di un anno fa, invece di spendere 251mila euro per un serpentone che ripara dalla pioggia, avremmo avuto il Padiglione C pronto ad ospitare 50 posti letto Covid»

«Chiusa anche l’Urologia! È un bollettino di guerra, una situazione drammatica. Se ci avessero ascoltati più di un anno fa, invece di spendere 251mila euro per un serpentone che ripara dalla pioggia, avremmo avuto il Padiglione C pronto ad ospitare 50 posti letto Covid. Un disastro annunciato. E invece di indignarsi verso chi ci tratta come un popolo con l’anello al naso, chiedono a me di tacere». (continua a leggere l’articolo su Cosenza Channel, clicca qui).

Fonte: https://www.cosenzachannel.it/2022/01/09/ospedale-di-cetraro-chiuso-anche-il-reparto-di-urologia/?fbclid=IwAR3Wo9PBVQf88SszNfj-vPd139vE4BnXO595pE0Gdl3q6BbKQcQS9TfcOHI