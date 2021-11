Cosenza, domani la presentazione del libro “De sidera. Racconti di infinito”

Domani, giovedì 18 novembre, alle ore 16.30, nella Sala degli Specchi del Palazzo della Provincia di Cosenza, si terrà la presentazione del libro “De sidera. Racconti di infinito” di Geltrude Vetere.

Insieme all’autrice saranno presenti l’editore di “Editoriale Progetto 2000” Demetrio Guzzardi, l’insegnante Giuseppina Spizzirri e due studentesse del Liceo Classico “Bernardino Telesio”, Francesca Carbone ed Eleonora Rizzo.

Sullo sfondo di una corrispondenza epistolare tra due compagni di scuola molto legati, un giornalista inviato in Libia e un’insegnante in pensione, De sidera propone alcuni racconti che, in una cornice di fantasia, affrontano questioni e problemi attuali, come il razzismo, il bullismo, l’abbandono, la ricerca della fede.

Nella Sala degli Specchi, inoltre, verranno esposti alcuni quadri dell’artista cosentina Francesca Costa. L’architetto Costa, che ha curato anche la copertina del libro, si dedica da molti anni alla pittoscultura e le sue opere originali nascono, non da uno studio della pittoscultura, ma da un’innata capacità di usare la materia per far vivere nell’arte la realtà circostante.